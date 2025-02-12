4 عادات صباحية تساعد على خفض الوزن.. "مش هتحتاج أدوية"

كتبت- نرمين ضيف الله

التغييرات الصغيرة المستمرة في روتينك الصباحي، تؤدي إلى تحسنات كبيرة في مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية لديك بمرور الوقت، بدءًا مما تشربه وتأكله إلى كيفية تحركك وإدارة التوتر، وتساهم في الناهية إلى حرق الدهون الثلاثية وخفض الوزن والكوليسترول معا في أقرب وقت.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز العادات الصباحية، التي تساعد على حرق الدهون الثلاثية وتخفض الوزن وفقا لموقع "indiatimes".

ابدأ يومك بماء الليمون الدافئ

شرب الماء الدافئ مع عصرة من الليمون الطازج على معدة فارغة، يمكن أن يساعد في تطهير جسمك وتحسين عملية التمثيل الغذائي للدهون، ويحتوي الليمون على فيتامين سي ومضادات الأكسدة، والتي قد تقلل من الكوليسترول السيئ (LDL) وتمنع تراكم اللويحات في الشرايين، إنها طريقة بسيطة ومنعشة لبدء يومك.

وجبة إفطار غنية بالألياف

تناول الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، مثل الشوفان وبذور الشيا أو الفواكه مثل التفاح والموز، في وجبة الإفطار، ترتبط الألياف القابلة للذوبان بالكوليسترول في الجهاز الهضمي، مما يمنع امتصاصه في مجرى الدم، لا تساعد هذه العادة على خفض مستوى الكوليسترول السيئ فحسب، بل إنها تجعلك أيضًا تشعر بالشبع لفترة أطول، وتقلل الوزن.

المشي في الصباح

يؤثر المشي السريع لمدة 20 إلى 30 دقيقة كل صباح، بشكل كبير على مستويات الكوليسترول لديك.

يعمل النشاط البدني المنتظم على تعزيز الكوليسترول الجيد ويساعد في تقليل الدهون الثلاثية، كما يعمل المشي الصباحي على تحسين الدورة الدموية ويضفي جوًا إيجابيًا لبقية يومك.

الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالسكر

لا تتناول أطعمة سكرية في الصباح تجنب تناول الحبوب السكرية والمعجنات والمشروبات المحلاة في وجبة الإفطار، فالإفراط في تناول السكر يمكن أن يرفع مستويات الدهون الثلاثية ويخفض مستويات الكوليسترول الجيد.

ومن الأفضل تناول المحليات الطبيعية مثل العسل أو الفاكهة الطازجة؛ لإشباع رغبتك في تناول الحلويات دون المساس بصحتك.

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