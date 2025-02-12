فاكهة تقوي المناعة وتخفض الدهون الثلاثية.. احرص على تناولها

كتبت- شيماء مرسي

الجوافة تحتوي على المزيد من العناصر الغذائية التي تؤثر إيجابيا على الصحة، وذلك بفضل احتوائها على فيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة قوي يحمي الخلايا من التلف ويقوي جهاز المناعة.

وكشف موقع "food.ndtv" فوائد الجوافة دورها في مدّ الجسك بالطاق، التي جعله يستعيد حيويته مرة أخرى، خاصة بعد تعرضه للإجهاد.

تقوية المناعة

تحتوي الجوافة على فيتامين سي، الذي يسهم في تقوية المناعة والوقاية من الالتهابات، ومسببات الأمراض الشائعة.

الوقاية من السرطان

يساعد الليكوبين والكيرسيتين وفيتامين ج والبوليفينول الموجود في الجوافة على تحييد الجذور الحرة في الجسم، ما يمنع نمو الخلايا السرطانية وتقليل مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا والثدي.

الوقاية من السكري

نظرا لمحتواها من الألياف ومؤشر نسبة السكر في الدم المنخفض، تمنع الجوافة تطور مرض السكري والارتفاع المفاجئ في مستويات السكر.

ضبط مستويات ضغط الدم

تساعد الجوافة على خفض مستويات ضغط الدم والدهون الثلاثية والكوليسترول السيئ والوقاية من أمراض القلب.

تحسين البصر

نظرا لاحتوائها على فيتامين أ فإن تناولها يمنع تدهور البصر ويسهم في إبطاء ظهور إعتام عدسة العين والتنكس البقعي.

صحة الدماغ

تحتوي الجوافة على فيتامين ب 3 وب 6، المعروف أيضا باسم النياسين والبيريدوكسين، ما يسهم في تحسين الدورة الدموية في الدماغ وتحفيز الوظيفة الإدراكية وإرخاء الأعصاب.

الحماية من نزلات البرد

الجوافة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي والحديد، ما يسهم في الوقاية من نزلات البرد والالتهابات الفيروسية وتخفيف السعال والتخلص من المخاط وتطهير الجهاز التنفسي والحلق والرئتين.

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