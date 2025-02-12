"فيها الشفاء".. 4 أنواع من الحساء تدعم المناعة وتقي من الأمراض

كتبت- آلاء نبيل:

يعد الحساء من الأطباق المميزة واللذيذة، كما أنه غني بالعناصر الغذائية التي تعمل على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض المزمنة.

وذكر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ هناك بعض أنواع الحساء، التي تدعم صحة جهاز المناعة، وتقي من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك:

1- حساء الدجاج بالخضار

الدجاج غني بالبروتين اللازم لإصلاح وإعادة بناء الأنسجة، بما في ذلك خلايا جهاز المناعة، كما أن الخضروات تمد الجسم بفيتامينات ومعادن أساسية لتعزيز المناعة، مثل فيتامين سي والزنك، وتقي من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

2- حساء العدس

العدس غني بالألياف التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وهو جزء أساسي من جهاز المناعة، كما يوفر البروتين النباتي اللازم لنمو وإصلاح الخلايا، ويساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

3- حساء البنجر

البنجر غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف وتقلل الالتهابات، كما أن النيترات تساعد في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن يحتوي على فيتامين سي والبوتاسيوم اللذين يدعمان جهاز المناعة، ويقي من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

4- حساء الكرنب

الكرنب مصدر غني بفيتامين سي الذي يعزز جهاز المناعة ويحمي من العدوى، كما أنه غني بالألياف التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، ومضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف وتقلل الالتهابات وتقي من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

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