احذر نقص هذا الفيتامين.. يسبب الصداع وتشنجات الساقين

كتبت- أسماء مرسي:

فيتامين B12 عنصر غذائي حيوي يؤدي دورا مهما في العديد من وظائف الجسم، مثل تكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي.

وعندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من هذا الفيتامين، أو يواجه صعوبة في امتصاصه، فقد تظهر بعض العلامات التحذيرية بمثابة "جرس إنذار"، وفقا لموقع "thehealth".

10 علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها:

التعب والإرهاق الشديد.

ضيق التنفس.

الدوخة والدوار.

تنميل الذراعين، وتشنجات الساقين.

الصداع.

مشكلات في الذاكرة.

تغيرات في المزاج.

شحوب الجلد.

اضطرابات في الجهاز الهضمي.

تسارع ضربات القلب.

أسباب نقص فيتامين B12

نقص العامل الداخلي: وهو بروتين تفرزه المعدة يساعد على امتصاص فيتامين B12.

التهاب المعدة الضموري: وهو حالة تسبب ترقق بطانة المعدة، مما يقلل من إنتاج العامل الداخلي.

بعض العمليات الجراحية: مثل جراحة إنقاص الوزن أو استئصال جزء من الأمعاء.

أمراض الجهاز الهضمي: مثل مرض كرون والداء البطني.

بعض الأدوية: مثل مضادات الحموضة وميتفورمين.

النظام الغذائي النباتي الصرف: لا توجد مصادر نباتية غنية بفيتامين B12.

عوامل خطر نقص فيتامين ب 12

هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بنقص فيتامين B12، مثل:

كبار السن، حيث يقل امتصاص فيتامين B12 مع التقدم في العمر، كما أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي، مثل مرض كرون والداء البطني وأيضا الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية، مثل مضادات الحموضة وميتفورمين.

مضاعفات نقص فيتامين ب 12

إذا تُرك هذا المرض دون علاج لفترة طويلة فقد يؤدي إلى بعض المضاعفات مثل:

مشكلات الجهاز العصبي.

اضطرابات الرؤية.

صعوبة في المشي أو الكلام.

تلف الأعصاب.

أمراض القلب.

العيوب الخلقية ومضاعفات الحمل.

الوقاية والعلاج

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين B12، مثل اللحوم، والدواجن، والأسماك، ومنتجات الألبان، والبيض.

تناول المكملات الغذائية.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات الطازجة.

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