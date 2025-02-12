لماذا يشعر البعض ببرودة القدمين باستمرار؟

قد يشعر البعض ببرودة القدمين باستمرار نتيجة لعدة أسباب محتملة، تتراوح بين الأسباب البسيطة والعابرة إلى الحالات الطبية الأكثر خطورة.

ووفقًا لـ مديكال أكسبريس، إليك الأسباب المحتملة لبرودة القدمين المستمرة

ضعف الدورة الدموية

قد يحدث ضعف في الدورة الدموية نتيجة لعدة عوامل، مثل التدخين، وارتفاع الكوليسترول، وأمراض القلب، مما يؤدي إلى عدم وصول كمية كافية من الدم الدافئ إلى القدمين.

اعتلال الأعصاب

قد تتسبب بعض الحالات الطبية مثل السكري أو نقص الفيتامينات أو التعرض للإصابات في تلف الأعصاب، مما يؤثر على الإحساس بالحرارة في القدمين.

فقر الدم

قد يؤدي نقص الحديد في الجسم إلى فقر الدم، مما يسبب الشعور بالبرودة والتعب.

قصور الغدة الدرقية

قد يؤثر قصور الغدة الدرقية على عملية التمثيل الغذائي في الجسم، مما يسبب الشعور بالبرودة والتعب وزيادة الوزن.

داء السكري: قد يتسبب داء السكري في تلف الأعصاب والأوعية الدموية، مما يؤدي إلى الشعور بالبرودة والتنميل في القدمين.

متلازمة رينود

وهي حالة تسبب تشنج الأوعية الدموية في الأطراف، مما يؤدي إلى الشعور بالبرودة والتنميل وتغير لون الجلد.

أسباب أخرى

قد تشمل بعض الأسباب الأخرى لبرودة القدمين، مثل التوتر والقلق، وبعض الأدوية، والتعرض للبرد الشديد، وبعض الحالات الطبية النادرة.

نصائح للتدفئة القدمين

بالإضافة إلى علاج السبب الأساسي، يمكن اتباع بعض النصائح للمساعدة في تدفئة القدمين، مثل:

ارتداء جوارب دافئة مصنوعة من الصوف أو القطن.

ارتداء أحذية مريحة ومناسبة للطقس البارد.

ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين الدورة الدموية.

تجنب التدخين.

الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن.

تدليك القدمين بزيت دافئ.

نقع القدمين في ماء دافئ.

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