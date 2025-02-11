"هتخس من غير ما تحس".. 4 مشروبات ساخنة تحارب الوزن الزائد

كتبت- أسماء مرسي:

إنقاص الوزن بمثابة تحديا بالنسبة للكثير من الأشخاص، ولكن بعض المشروبات الساخنة يمكن أن تساعدك في تحقيق هدفك، حيث لا تعزز عملية التمثيل الغذائي فحسب، بل تساعد أيضا في تقليل الشهية وحرق الدهون.

فيما يلي، إليك 4 مشروبات ساخنة تحارب الوزن الزائد، وفقا لموقع "healthline".

الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر مشروبا مثاليا لفقدان الوزن، حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة القوية، وخاصة الكاتيكين.

هذه المركبات قد تزيد من حرق الدهون وتعزز عملية التمثيل الغذائي، ما يساعد على تقليل وزن الجسم والدهون المتراكمة.

القهوة

تحتوي القهوة على مادة الكافيين، وهي مادة منشطة للجسم قد تفيد في فقدان الوزن، فضلا عن، زيادة معدل الأيض وحرق المزيد من السعرات الحرارية.

الشاي

بفضل محتواه من البوليفينول ومضادات الأكسدة، يعتبر الشاي مشروبا ممتازا لإنقاص الوزن وتقليل الدهون في الجسم.

الزنجبيل

يمتلك الزنجبيل القدرة على تعزيز الشعور بالامتلاء وتقليل الشهية، ما يجعله خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يسعون إلى إنقاص الوزن، بالإضافة إلى ذلك، يُسهم استهلاكه في زيادة التمثيل الغذائي.

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