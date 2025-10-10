ماذا يشير إليه جسمك عندما ترغب في تناول الحلويات صباحاً؟

هل تستيقظ أحيانًا وأنت تتوق لتناول قطعة شوكولاتة أو كيك أو أي طعام سكري قبل حتى أن تشرب قهوتك؟

قد تظن أنها مجرد "رغبة في السكر"، لكنها في الحقيقة إشارة من الجسم إلى احتياجات أو مشكلات داخلية، سواء في الطاقة أو الحالة النفسية أو نمط النوم، وفقًا لـ healthline

انخفاض مستوى السكر في الدم

عندما تنخفض مستويات الجلوكوز بعد ساعات النوم، يرسل المخ إشارات تدفعك لتناول السكر بسرعة لتعويض الطاقة المفقودة.

ولهذا يشعر كثيرون برغبة شديدة في الحلويات فور الاستيقاظ.

استبدل الحلويات بوجبة تحتوي على كربوهيدرات بطيئة الامتصاص مثل الشوفان أو خبز القمح الكامل مع عسل طبيعي.

اضطراب في النوم أو قلة ساعات الراحة

قلة النوم تؤثر على هرموني اللبتين والغريلين المسؤولين عن الشهية، مما يجعل الجسم يطلب السكريات صباحًا كتعويض سريع للطاقة.