تعرف على الأسباب المختلفة لالتهاب الحلق

التهاب الحلق هو حالة شائعة جداً، تتميز بألم أو خشونة أو تهيج في الحلق، وغالباً ما يتفاقم عند البلع. هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى التهاب الحلق، وفقا لـ medicalxpress.

الالتهابات الفيروسية

تُعد الفيروسات السبب الأكثر شيوعاً لالتهاب الحلق، وهي مسؤولة عن غالبية الحالات.

تشمل الفيروسات الشائعة التي تسبب التهاب الحلق

فيروسات البرد الشائعة (Rhinovirus).

فيروسات الإنفلونزا (Influenza virus).

الفيروس المخلوي التنفسي (Respiratory syncytial virus (RSV)).

فيروس ابشتاين بار (Epstein-Barr virus) الذي يسبب داء كثرة الوحيدات (Mononucleosis).

الالتهابات البكتيرية

على الرغم من أن الالتهابات الفيروسية هي الأكثر شيوعاً، إلا أن البكتيريا أيضاً يمكن أن تسبب التهاب الحلق.

التهاب الحلق العقدي (Strep throat) هو أشهر مثال على التهاب الحلق البكتيري، وينتج عن بكتيريا تسمى المكورات العقدية المقيحة (Streptococcus pyogenes).

المهيجات البيئية

قد يتهيج الحلق بسبب التعرض لبعض المهيجات البيئية، مثل:

التدخين أو التعرض لدخان السجائر.

تلوث الهواء.

الهواء الجاف.

المواد الكيميائية.

الصراخ أو استخدام الصوت بشكل مفرط.

أسباب أخرى

الارتجاع المعدي المريئي (GERD)

هو حالة يرتجع فيها حمض المعدة إلى المريء، مما قد يسبب تهيجاً في الحلق.

الحساسية

قد تسبب الحساسية الموسمية أو الحساسية تجاه بعض المواد تهيجاً في الحلق.

جفاف الحلق

قد يسبب جفاف الحلق، خاصةً في فصل الشتاء، شعوراً بالتهيج والألم.

أورام الحلق أو اللسان أو الحنجرة

في حالات نادرة، قد يكون التهاب الحلق علامة على وجود ورم.

فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)

قد يكون التهاب الحلق من الأعراض المبكرة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

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