3فئات ممنوعون من تناول "القرنبيط"- هذا ما سيحدث لهم

القرنبيط من الخضروات المفيدة والغنية بالعناصر الغذائية، لكن هناك بعض الفئات التي يُنصح بتقليل أو تجنب تناولها للقرنبيط، وذلك لأسباب صحية مختلفة، حسبما ذكر أحمد صلاح.

القولون العصبي والتهاب الأمعاء

وأكد اخصائي التغذية، يحتوي القرنبيط على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي قد تُسبب صعوبة في الهضم لدى مرضى القولون العصبي والتهاب الأمعاء، مما يؤدي إلى تفاقم الأعراض مثل الانتفاخ والغازات والإمساك أو الإسهال.

يُنصح هؤلاء المرضى بتناول القرنبيط بكميات قليلة جداً أو تجنبه تماماً، خاصةً خلال فترات تهيج القولون.

مرضى حصى الكلى أو النقرس

وأضاف من خلال تصريح خاص لـ"مصراوي"، يحتوي القرنبيط على مركبات البيورين التي تتحلل في الجسم إلى حمض اليوريك. ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم قد يزيد من خطر تكوّن حصى الكلى أو تفاقم أعراض النقرس.

يُنصح مرضى حصى الكلى والنقرس بتناول القرنبيط باعتدال أو تجنبه تماماً في بعض الحالات، واستشارة الطبيب لتحديد الكمية المناسبة.

مرضى الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية تحديداً)

وأختتم صلاح:"يحتوي القرنبيط على مركبات قد تُعيق امتصاص اليود في الجسم، وهو عنصر ضروري لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية، ويُنصح مرضى قصور الغدة الدرقية بتناول القرنبيط باعتدال، وطهيه جيداً، والتأكد من حصولهم على كمية كافية من اليود من مصادر أخري".

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