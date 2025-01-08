لون لسانك يكشف عن صحتك.. اعرف الأعراض

- د ب أ

أفادت مجلة "أبوتيكن أومشاو" بأن لون اللسان يُعد مؤشراً هاماً على الحالة الصحية العامة للفرد، حيث يمكن من خلال ملاحظة لون اللسان الاستدلال على احتمالية الإصابة ببعض الأمراض. والجدير بالذكر أن اللون الصحي للسان هو الوردي الفاتح.

وبينت المجلة المتخصصة في الشؤون الصحية أن اللون الأحمر الشاحب للسان قد يشير إلى الإصابة بفقر الدم، بينما يشير اللون الأحمر الشديد المصحوب بنتوءات حبيبية صغيرة إلى احتمالية الإصابة بالحمى القرمزية. أما اللون الأحمر الداكن للسان، فقد ينذر بوجود مشاكل في الكبد.

كما أوضحت المجلة أن اللون الأبيض أو الأبيض المائل للرمادي أو المائل للأصفر قد يدل على الإصابة بمتلازمة القولون العصبي أو وجود عدوى أو فطريات أو حدوث تغيرات في أعضاء الجهاز الهضمي.

أشارت المجلة إلى أن اللون الأزرق للسان قد يعكس نقصاً في إمداد الجسم بالأكسجين، كما هو الحال في بعض أمراض الرئة.

وقد يُعزى ظهور اللون البني على اللسان إلى أسباب مختلفة، مثل التدخين المفرط أو وجود مشاكل في الكلى أو الجهاز الهضمي، أما اللون الأسود للسان، فغالباً ما يرتبط بتناول أنواع معينة من المضادات الحيوية.

وأضافت "أبوتيكن أومشاو" أن اللسان الصحي يتميز بسطح خشن، في حين أن السطح الأملس واللامع للسان قد يشير إلى نقص في الفيتامينات والمعادن أو الإصابة بتليف الكبد.

شددت المجلة على أهمية استشارة الطبيب على الفور عند ملاحظة أي تغيرات تطرأ على لون وملمس اللسان، خاصةً إذا كانت هذه التغيرات مصحوبة بأعراض أخرى، مثل الشعور بحرقان في اللسان أو تورم اللسان أو الإصابة بالحمى أو الإعياء العام.

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