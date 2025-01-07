6 أعراض تشير إلى هبوط حاد في الدم وانخفاض ضغطك.. احذرها

كتبت- نرمين ضيف الله:

انخفاض ضغط الدم هو حالة يحدث فيها انخفاض كبير في قوة تدفق الدم على جدران الشرايين، ويُطلق عليها أيضًا اسم نقص ضغط الدم.

وتُوصف الحالة بأنها انخفاض في ضغط الدم عندما تكون القراءة أقل من 90/60 ملم زئبقي، وفقًا لموقع "مايو كلينك" الطبي.

ومن أسباب انخفاض ضغط الدم، الإصابة بالجفاف والحالات الطبية الخطيرة الأخرى، لكن من المهم معرفة السبب بالتحديد لكي يمكن علاجه إذا لزم الأمر.

أنواع انخفاض ضغط الدم

تتضمن أنواع انخفاض ضغط الدم ما يأتي:

انخفاض ضغط الدم الانتصابي المعروف أيضًا بانخفاض ضغط الدم الوضعي:

هو انخفاض مفاجئ في ضغط الدم يحدث عند الاعتدال من وضعية جلوس أو استلقاء.

وتشمل أسبابه:

الجفاف.

وملازمة الفراش لمدة طويلة.

الحمل.

وحالات مَرضية معينة وتناول أنواع محددة من الأدوية.

انخفاض ضغط الدم بعد الأكل:

يحدث هذا النوع من انخفاض ضغط الدم بعد تناول الطعام بمدة تتراوح بين ساعة وساعتين.

انخفاض ضغط الدم المتوسط عصبيًا:

يحدث هذا النوع من انخفاض ضغط الدم بعد الوقوف لفترات طويلة، وقد يحدث نتيجة صعوبة في التواصل بين القلب والدماغ.

الأعراض

ويمكن أن تشمل أعراض انخفاض ضغط الدم ما يأتي:

تشوش الرؤية أو ضبابيتها.

الشعور بالدوخة أو الدُوار.

الإغماء.

الإرهاق.

صعوبة في التركيز.

اضطراب المعدة.

يمكن أن يؤدي الانخفاض الشديد لضغط الدم إلى حالة مَرَضية تُعرف باسم الصدمة.

وتشمل أعراض الصدمة ما يأتي:

التشوش.

برودة الجلد ورطوبته.

نقص في لون الجلد، ما يعرف ب الشحوب.

سرعة التنفس وضعفه.

ضعف النبض وتسارعه.

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