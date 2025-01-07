"سعره على قد الإيد".. مشروب عشبي شهير يحمي قلبك وكليتيك

كتبت- نرمين ضيف الله:

النعناع من المشروبات العشبية ذات الرائحة المميزة والسعر المنخفض الذي يعتبر في متناول الجميع سواء في المناطق الشعبية أو الأحياء الراقية، لكن السر الذي يخفي على الكثيرين أنّ تناول كوب من هذا المشروب يحمي القلب والكليتين من الأمراض، إلى جانب الفوائد الصحية الأخرى.

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ النعناع مشروب في متناول الجميع ورخيص الثمن، لكنه يحمل في طياته العديد من العناصر الغذائية، التي تحمي الجسم من الأمراض، خصوصًا أمراض القلب والكلى.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن النعناع غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض وتقي من الجذور الحرة، ما يساعد في الحفاظ على صحة القلب ويقي من مشكلات الكلى.

ووضحت أن النعناع يحسن الدورة الدموية، ويخفض من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بشكل كبير، ما يعزز صحة القلب ويحافظ عليه.

وتابعت أن مشروب عشبة النعناع يساعد على ترطيب الجسم ويحمي الكلى، حيث يطرد السموم من الجسم بشكل فعال.

وقدّمت عدة فوائد أخرى لمشروب النعناع تتمثل فيما يلي:

تقليل التوتر.

ارتخاء الأعصاب.

ترطيب الجسم.

يقلل من حدة السعال.

يساعد على طرد البلغم.

يلطف عملية البلع إذا كنت تعاني من نزلت برد.

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