لن تتوقعها.. 5 فوائد صحية لعصير الأفوكادو بالمكسرات على جسمك

عصير الأفوكادو بالمكسرات ليس فقط لذيذًا، بل يعد أيضًا خيارًا غذائيًا غنيًا بالفوائد الصحية التي يمكن أن تدعم جوانب متعددة من صحة الجسم.

ووفق موقع "هيلث لاين" الطبي فإننا نستعرض 5 فوائد صحية للأفوكادو بالمكسرات:

تحسين صحة الدماغ والتركيز: الأفوكادو والمكسرات يحتويان على دهون صحية وأحماض دهنية أوميغا-3 التي تساهم في تعزيز صحة الدماغ.

تناول هذا العصير يمكن أن يساعد في تحسين التركيز والذاكرة، ويساهم في الوقاية من التدهور العقلي المرتبط بالعمر.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية: الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، بينما المكسرات مثل اللوز والجوز تحتوي على أحماض دهنية أوميغا-3 التي تحسن صحة القلب وتقلل من خطر الأمراض القلبية.

تحفيز النمو الصحي للشعر: الأحماض الدهنية الموجودة في الأفوكادو والمكسرات، مثل الزنك وفيتامين E، تساعد في تعزيز صحة الشعر وتحفيز نموه. هذا العصير يمكن أن يعمل على تقوية الشعر وتقليل تساقطه.

مكافحة الالتهابات: الأفوكادو يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات، وكذلك المكسرات التي تحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامين E و A.

مما يجعل هذا العصير خيارًا جيدًا للحد من الالتهابات في الجسم، وهو مفيد للأشخاص الذين يعانون من التهابات مزمنة.

تحسين صحة العظام: الأفوكادو يحتوي على فيتامين K والمغنيسيوم، بينما المكسرات توفر الكالسيوم والفسفور، وهي عناصر أساسية لصحة العظام.

هذا العصير يمكن أن يساعد في تعزيز كثافة العظام وتقويتها، مما يساهم في الوقاية من الأمراض مثل هشاشة العظام.