هتتفاجئ بالنتيجة.. تناول البصل الأحمر على الريق يوميا

كتبت- أسماء العمدة:

تناول البصل الأحمر على الريق يوميًا قد يكون له فوائد صحية مفاجئة، ولكن من المهم أيضًا معرفة بعض الآثار الجانبية المحتملة

إليك تفصيل شامل لما قد يحدث عند تناول البصل الأحمر على الريق

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

أحمد صلاح يقول، يحتوي البصل الأحمر على مركبات مثل الكيرسيتين (Quercetin) ومركبات الكبريت العضوية التي تساعد في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

مضاد قوي للأكسدة

وأضاف أخصئي التغذية العلاجية، يحتوي البصل الأحمر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الجذورالحرة التي تسبب تلف الخلايا وتساهم في ظهور الأمراض المزمنة مثل السرطان والزهايمر.

مضاد للالتهابات

وتابع من خلال تصريحاته لمصراوي، تساعد مركبات الكيرسيتين في البصل الأحمر على تقليل الالتهابات في الجسم، مما قد يخفف من أعراض بعض الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل.

تعزيز المناعة

يحتوي البصل الأحمر على فيتامين C الذي يعزز وظائف الجهاز المناعي ويساعد الجسم على مكافحة العدوى والأمراض.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يحتوي البصل الأحمر على الألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتحسن حركة الأمعاء وتمنع الإمساك. كما أنه يحتوي على مركبات البريبيوتيك التي تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء.

تنظيم مستويات السكر في الدم

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول البصل الأحمر قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

الآثار الجانبية المحتملة

1- مشاكل في الجهاز الهضم

2- انخفاض ضغط الدم بشكل كبير

3- رائحة الفم الكريهة

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