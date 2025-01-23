هل التخلص من السكر يعزز وظائف المخ؟.. طبيب يكشف مفاجأة

يساعد تجنب تناول السكر لمدة زمنية طويلة قد تصل إلى 3 أسابيع في دعم وتحسين عمل الدماغ بشكل أفضل، وفقًا لما كشفه الدكتور أندريه كوندراخين من معهد الصيدلة والكيمياء الطبية بجامعة سيتشينوف الطبية، أن الجسم لا يحتاج الكربوهيدرات السريعة، نقلا عن gazeta.ru.

ويقول: "السكر مضر للجسم. وهو من الكربوهيدرات السريعة، التي تبدأ بالتغلغل في الجسم من خلال تجويف الفم، وتصل إلى الدماغ، فيتلقى دفعات من الفرح والسرور. بالطبع الدماغ يحب السكر لأنه يهدئه. ويعتقد أن السكر والكحول يتعرفان على نفس المستقبلات، وبالتالي يحصل الشخص على نفس المتعة من السكر والكحول".



ويشير إلى أن الكربوهيدرات السريعة هي - السكر والفركتوز والحلوى والكعك والآيس كريم. لذلك يجب التقليل من تناول هذه المنتجات والإكثار من تناول الكربوهيدرات المركبة والبطيئة مثل المنتجات المصنوعة من أنواع القمح الصلب.



ووفقا له، إذا تخلى الشخص عن تناول السكر فخلال ثلاثة أسابيع سيصبح دماغه منتعشا تماما، ويتحسن مزاجه، وتصبح الأمعاء أكثر استقرارا لأن السكر يؤثر على الجسم، مثل المادة المخدرة، فهو يهدئ ويبطئ. ويمكن ببساطة تحديد ما إذا كان المنتج يحتوي على كربوهيدرات سريعة وسكر مضاف، حيث أن أي شيء يعطي حلاوة فورية في الفم هو من الكربوهيدرات السريعة.

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