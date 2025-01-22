رجل يكتشف إصابته بسرطان البروستاتا بطريقة غربية.. احذر هذه العلامات

كتبت- أسماء مرسي:

في مفاجأة صادمة، اكتشف رجل في الثمانين من عمره إصابته بسرطان البروستاتا النقيلي، وذلك أثناء زيارة روتينية لطبيب الأسنان بسبب ألم في ضرس العقل.

بدأت القصة بزيارة اعتيادية لمعالجة مشكلة أسنان بسيطة، لتتحول إلى رحلة غير متوقعة مع مرض خطير.

بعد خلع الضرس، بدأ الرجل يعاني من تورم في فكه، ما دفع طبيب الأسنان إلى إجراء فحوصات إضافية، وفقا لموقع "news18".

كشفت هذه الفحوصات عن وجود آفة سرطانية في الفك ناتجة عن انتشار سرطان البروستاتا.

أوضح الدكتور أندريه بوزيك، طبي الأسنان البريطاني أن انتشار سرطان البروستاتا في الفك أمر غريب، ولكن، هذا النوع من النقل، وإن كان نادرا، ليس مستبعدا، غنى عظام الفك بالدم ونخاع العظم يجعلها بيئة مناسبة لنمو الخلايا السرطانية".

أعراض خادعة

وأضاف: "تتمثل الصعوبة في تشخيص هذا النوع من السرطان في أن أعراضه قد تكون خفية ومشابهة لأعراض مشاكل الأسنان الشائعة، حيث يعاني المرضى من تورم مستمر، وألم، وخلع الأسنان دون سبب واضح، أو تأخر في شفاء الجروح بعد عمليات الخلع".

وأشار الطبيب إلى أن الكشف المبكر عن هذه الحالات، خاصة لدى كبار السن أو المرضى الذين لديهم تاريخ عائلي بالسرطان أمر ضرروي، فاليقظة والانتباه لأي تغييرات غير طبيعية في الفم تُسهم في تشخيص المرض في مراحله المبكرة.

علامات أخرى لسرطان البروستاتا:

الحاجة المتكررة للتبول، وخاصة أثناء الليل.

ضعف تدفق البول.

ألم أو حرقة عند التبول .

فقدان السيطرة على المثانة.

فقدان السيطرة على الأمعاء.

القذف المؤلم وضعف الانتصاب.

وجود دم في السائل المنوي أو البول.

ألم في أسفل الظهر أو الصدر.









اقرأ أيضًا:





ترفع مستويات الكوليسترول.. 5 أطعمة ومشروبات تجنبها بعد 10 مساء





احذر.. 5 علامات تكشف وجود دهون على الكبد



المقطم.. لماذا سُمّي بهذا الاسم؟



صدمة وخسارة حبيب.. 3 أبراج يلاحقها الحظ السيئ بسبب الحسد



موجود في مطبخك.. نوع أعشاب سحري ينظف القولون ويعزز صحة الكبد