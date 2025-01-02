ابتكار جهاز يكشف مبكرًا عن أمراض القلب

تم تطوير من قبل علماء من جامعة ياروسلاف الحكيم في فيليكي نوفغورود الروسية جهاز للتشخيص المبكر عن أمراض القلب، وفقًا لـ تاس.

وحول الموضوع قال رئيس مختبرات علوم التقنيات الدقيقة في الجامعة، ميرزا بيتشورين:"الجهاز الجديد الذي طوره العلماء في جامعاتنا يختلف عن أجهزة التخطيط المغناطيسي للقلب والتي تعتمد على مستشعرات قياس المغناطيسية فائقة الحساسية SQUID. هذا الجهاز صغير الحجم ويمكن تثبيته على جسم المريض، ويقوم بنقل البيانات إلى الطبيب عبر شبكات Wi-Fi".

وأضاف:"يتكون الجهاز من مستشعر كهربائي مغناطيسي حساس للغاية، أبعاده حوالي (5/5) ملم مربع، وفيه معدات إلكترونية تعالج الإشارات المغناطيسية وترسلها إلى شاشة الطبيب على شكل مخطط مغناطيسي للقلب، الجهاز سيكون قادرا على اكتشاف حتى أضعف اهتزازات القلب بسبب تقنياته الجديدة".

وأشار بيتشورين إلى أنه توجد اليوم العديد من المستشعرات الكهرومغناطيسية التي تستخدم في مجال الطب والعديد من المجالات الأخرى، لكن هذه المستشعرات كبيرة الحجم مقارنة بالمستشعر الجديد.

ونوه القائمون على تطوير الجهاز الجديد إلى أن إجراء مخطط مغناطيسي للقلب إلى جانب المخطط الكهربائي سيعطي صورة كاملة للأطباء عن حالة القلب، وبالتالي الكشف عن أمراض القلب والأوعية الدموية في مراحلها المبكرة.

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