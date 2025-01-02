لمحاربة التوتر.. اتبع هذه النصائح

يجهل العديد من الأشخاص أن تقوية المناعة تعمل على الوقاية من التوتر والقلق، لذا من الضروري اتباع نظام غذائي متوازن، وفقًا لما أشارت إليه الدكتورة إيرينا بوبكوفا خبيرة التغذية.



ووفقا لـ صحيفة "إزفيستيا"، لتعزيز منظومة المناعة من الضروري تناول الفيتامينات والعناصر المعدنية، وخاصة فيتامين C الموجود في الحمضيات والثمار، وكذلك فيتامين D ( في الأسماك والبيض)، والزنك (في اللحوم والمأكولات البحرية).

وعند وجود نقص في الفيتامينات، خاصة في حالة اتباع نظام غذائي غير متوازن، يجب تناول جرعات مثالية من المكملات الغذائية.



وتشير الطبيبة، إلى أن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة، وخاصة المشي في الصباح، مفيدة لمنظومة المناعة لأنها تعمل على تنشيط الخلايا المناعية، وتساعد على مكافحة الالتهابات، وتعزيز إنتاج فيتامين D وتحسين عملية التمثيل الغذائي.



وتقول: "ولكن يجب أن نتذكر دائما أن الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يضعف منظومة المناعة، لذلك فإن ممارسة التمارين الخفيفة إلى المعتدلة أكثر فائدة. ولكن من الضروري ممارستها بانتظام وليس من وقت لآخر".



ووفقا لها، قلة النوم وعدم انتظام النوم يضر منظومة المناعة لأن الأشخاص البالغين يحتاجون إلى سبع أو ثماني ساعات من النوم كل ليلة. أي يجب الحفاظ على جدول نوم محدد، وإيقاف تشغيل الأجهزة قبل نصف ساعة من موعد النوم، من الأفضل النوم في غرفة مظلمة وباردة (17-19 درجة).



وتشير بابكوفا، إلى أن الإجهاد المزمن يضعف الجسم بسبب هرمون الكورتيزول. وللحد من الضرر على الصحة ينصح بممارسة التأمل وتخصيص وقت للهوايات والتواصل مع الأحباء. والبدء بتناول المغنيسيوم. كما من المهم الحفاظ على رطوبة الجسم وشرب كمية كافية من الماء يوميا، خاصة عند تناول الأدوية أو ممارسة الرياضة أو في المواقف العصيبة.

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