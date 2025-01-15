لن تتخيل .. تأثير حظر إعلانات التدخين على انتشار السجائر

جاءت بيانات مجمعة من عدة دراسات، أن عمل حظر على الإعلانات التي تروج إلى منتجات التبغ، يرتبط بانخفاض احتمالات التدخين بنسبة 20%، وانخفاض خطر اكتساب هذه العادة بنسبة 37%، ووفقًا لما ذكره موقع "مديكال إكسبريس"،

وخلص الباحثون إلى أن النتائج تشير إلى أن هذا الحظر يؤثر على سلوك التدخين، ما يعطي وزناً أكبر للدعوات إلى تطبيقها وإنفاذها على نطاق دولي أوسع.

في عام 2019 وحده، كان أكثر من مليار شخص حول العالم يدخنون التبغ بانتظام، وتسبب التدخين في وفاة ما يقرب من 8 ملايين شخص، كما أشار الباحثون.

ومن أجل الحد من الخسائر الناجمة عن التدخين، وضعت منظمة الصحة العالمية إرشادات للدول حول كيفية تبني سياسات شاملة لمكافحة التبغ في اتفاقية إطارية بشأن مكافحة التبغ.

تطبيق السياسات

ومع ذلك، فإن 17 فقط من أصل 182 طرفاً مشاركاً نفذوا حظراً شاملاً لجميع أنواع الإعلان والترويج والرعاية المدرجة في القائمة، بينما لم تنفذ 37 دولة أي حظر على الإطلاق، وفق البحث الذي نشرته دورية "توباكو كونترول".

واستكشف فريق البحث من جامعة غريفيث تأثير حظر الإعلان الشامل عن منتجات التبغ والترويج لها ورعايتها على انتشار التدخين، والاعتماد عليه، والإقلاع عنه، من خلال مراجعة أحدث الأبحاث المنشورة حتى أبريل(نيسان) 2024.

عادة التدخين

وأظهر تحليل البيانات المجمعة أن الحظر ارتبط بانخفاض انتشار التدخين بنسبة 20% وانخفاض خطر اكتساب عادة التدخين بنسبة 37%.

وكشف التحليل التفصيلي أن الارتباطات الموجودة بين الحظر وانتشار التدخين تختلف حسب مدة فترة التقييم.

مثلاً، كان الانخفاض في هذا أكبر في الدراسات التي تقيم السياسة على مدى 5 إلى 10 سنوات مقارنة بالتي تقيم فترات أقصر.

وقال الباحثون: "إن الإعلان عن التبغ والترويج له يزيدان من الوعي والتقبل تجاه السجائر. والشباب هم الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية للإعلان عن التبغ، حيث إن التعرض لتسويق التبغ يزيد من فرصهم في البدء في التدخين بأكثر من الضعف".

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