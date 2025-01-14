في فترة الامتحانات.. أطعمة ومشروبات لتنشيط الذاكرة وزيادة التركيز

كتبت- نرمين ضيف الله

تزامنًا مع امتحانات نصف العام الدراسي 2025، يزداد القلق بشأن القدرة على التركيز واسترجاع المعلومات.

تلعب التغذية دورًا حيويًا في تعزيز وظائف الدماغ، وتحسين الذاكرة، وزيادة القدرة على التركيز أثناء المذاكرة.

وأوضحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، أنّ هناك أطعمة ومشروبات تُسهم في تعزيز صحة الدماغ وتنشيط الذاكرة، مما يساعد الطلاب على الحفاظ على يقظتهم.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة تُعد مصدرًا غنيًا بأحماض أوميجا 3، التي تعمل على تحسين وظائف الدماغ وتنشيط الذاكرة.

كما أكدت أن المكسرات والبذور، مثل الكاجو والبندق واللوز، تُعد من العناصر الأساسية لصحة المخ.

وأشارت إلى أن هناك أطعمة أخرى تُسهم في تحسين الذاكرة، مثل:

- الشكولاتة الداكنة تعزز صحة الدماغ.

- الموز.

- التونة.

- الأسماك.

- التوت.

وأوضحت أن هناك مجموعة مشروبات تحسن من الذاكرة مثل:

مشروب الكاكاو.

مشروب القهوة.

مشروب البرتقال بالجزر.

مشروب الفراولة.

الماء.

ونصحت استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، بممارسة الرياضة، وأخذ قسط كافي من النوم، وتجنب الأطعمة المصنعة والسكريات.







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