"لو طفلك عنيد".. خطوات ذكية لتحويل الرفض إلى طاقة إيجابية

كتبت- إيناس فودة:

العناد هو رفض الطفل الاستماع إلى أوامر الوالدين أو الاستجابة لطلباتهم، ويتحول إلى سلوك متكرر عندما يتمسك الطفل بآرائه الخاصة، ويرفض التعليمات الموجهة إليه.

رغم ذلك، فإن العناد ليس سلبيًا بشكل مطلق، فقد يحمل جوانب إيجابية إذا تم التعامل معه بحكمة، ويصبح الطفل العنيد شخصية ناجحة في المستقبل، أما إذا تمت مواجهته بأساليب غير صحيحة، فربما يتعرض للكثير من التحديات.

وأوضح محمد الليثي، مدرب الحياة (لايف كوتش)، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، علامات الطفل العنيد وكيفية التعامل معه بحكمة وفعالية.

1. الإصرار على الرأي: يتمسك برأيه ولا يتقبل الآراء الأخرى بسهولة.

2. رفض الأوامر: قد يرفض تنفيذ التعليمات أو الأوامر حتى لو كانت بسيطة.

3. المقاومة: يظهر مقاومة واضحة عند محاولة تغيير سلوكه أو تصرفاته.

4. التحدي: يميل إلى اختبار الحدود والسلطة، وقد يظهر سلوكيات تحدي.

5. التمسك بالمواقف: يصعب عليه التنازل أو الاعتذار، حتى في بعض المواقف الاجتماعية.

طرق التعامل مع الطفل العنيد

1. الصبر والتفهم: حاول فهم مشاعر الطفل ووجهة نظره، وكن صبورًا في التعامل معه.

2. تقديم الخيارات: بدلاً من إعطاء أوامر مباشرة، قدم له خيارات ليشعر بأنه يتحكم في قراراته.

3. تحديد الحدود بوضوح: ضع قواعد واضحة وثابتة، واشرح له العواقب المترتبة على عدم الالتزام بها.

4. تعزيز الإيجابية: امدح السلوك الجيد وأظهر تقديرك عندما يتعاون أو يتصرف بشكل إيجابي.

5. التواصل الفعال: استخدم لغة بسيطة ومباشرة، واستمع لما يقوله الطفل وحاول فهم مشاعره.

6. تجنب الصراع: حاول تجنب الدخول في صراعات غير ضرورية، وكن مرنًا في بعض المواقف.

7. وضع نماذج سلوكية: كن قدوة للطفل من خلال سلوكياتك وكيفية التعامل مع المواقف المختلفة.

وقدّم "الليثي" 3 نصائح ضرورية لجعل الطفل العنيد، يتقبل رأي الوالدين لتحفيزه على النجاح بدلا من الرفض، وهي:

- توفير بيئة آمنة: اجعل البيئة المحيطة بالطفل مريحة وآمنة ليشعر بالاستقرار.

- المرونة: كن مستعدًا لتعديل أسلوبك في التعامل بما يتناسب مع مصلحة الطفل.

- البحث عن الأسباب: حاول معرفة الأسباب وراء عناده، فقد يكون مرتبطًا بمشاعر معينة أو ضغوطات.







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