في موسمها.. 5 فوائد صحية مذهلة لتناول الفراولة

كتبت: نرمين ضيف الله:

الفراولة من الفواكه اللذيذة ذات المذاق المنعش، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون عنها هو أنها تحتوي على كنوز صحية لا تقدر بثمن.



وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ الفراولة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة، التي تسبب تلف الخلايا وتؤدي إلى العديد من الأمراض.



وأضافت "عبد الوهاب" خلال تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن الفراولة غنية بفيتامين سي، وهو عنصر أساسي يقوي جهاز المناعة، ويحافظ على صحة الجلد والشعر. كما أنها مفيدة لصحة القلب، حيث تساهم في خفض الكوليسترول الضار.



وقدمت الدكتورة نهلة عدة فوائد أخرى للفراولة، تتمثل فيما يلي:

مقاومة الالتهابات.

تحسين المزاج.

الشعور بالشبع.

حماية الدماغ من التلف.

تحسين الذاكرة.

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