مفاجأة.. تصفح الهاتف قد يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض

كتب- أحمد الضبع:

كشفت دراسة جديدة أن الاستخدام المفرط للهاتف الذكي يزيد من خطر الإصابة بالصداع النصفي المؤلم، وفقًا لبحث أجراه فريق من مستشفى تاييوان المركزي في الصين.

وأوضح الباحثون أن الاستمرار في تصفح الهاتف لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بنوبات الصداع النصفي، التي تسبب ألمًا شديدًا وحساسية للضوء، بالإضافة إلى أعراض أخرى مثل التعب والغثيان، بحسب "ديلي ميل".

وتؤكد دراسة نتائج بحث آخر أُجري في تركيا هذا العام، إذ تبين أن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية يساهم في زيادة تكرار وشدة الصداع النصفي لدى المرضى، كما لوحظ أيضًا أن الإفراط في استخدام الهواتف يؤثر سلبًا على جودة النوم، ما يؤدي إلى الشعور بالنعاس المستمر خلال النهار.

وبجانب الاستخدام المفرط للهواتف، تشير الدراسة الصينية إلى أن تناول كميات كبيرة من الدواجن يمكن أن يعزز من خطر الإصابة بالصداع النصفي. من جهة أخرى، أظهرت الدراسة أن شرب القهوة وتناول الأسماك الزيتية مثل الماكريل والتونة قد يساعدان في تقليل خطر الإصابة بهذه الحالة المزعجة.

ويعاني حوالي ستة ملايين شخص في المملكة المتحدة من الصداع النصفي، ويعتمد الكثير منهم على مسكنات الألم أو أدوية التريبتانات التي تخفف من مدة النوبات. في الآونة الأخيرة، طرحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أدوية جديدة لعلاج الصداع النصفي، مثل مثبطات الببتيد المرتبطة بجين الكالسيتونين، التي أظهرت فعالية في تقليل تكرار وشدة الأعراض، ولكنها تُقدم فقط للمرضى الذين لم يستجيبوا للعلاجات الأخرى.

وفي هذا السياق، ينصح الخبراء مرضى الصداع النصفي بمراقبة عاداتهم اليومية التي قد تؤدي إلى حدوث نوبات الصداع، مثل التوتر، انخفاض مستويات السكر في الدم، والإفراط في تناول الكافيين.

وتقول بيبا كولتر، مديرة مؤسسة The Migraine Trust البريطانية لمكافحة الصداع النصفي: "قد تكون الشاشة الساطعة أو توتر العضلات نتيجة الجلوس لفترات طويلة أمام الهاتف من العوامل المحفزة للنوبات".

وتضيف كولتر: "إذا كانت النوبات تحدث بشكل متكرر بعد استخدام الهاتف المحمول، يمكن تجربة تقليل سطوع الشاشة، تعديل حجم النص، وتحسين وضعية الجسم أثناء الاستخدام. من المفيد أيضًا أخذ فترات راحة منتظمة لتقليل احتمالية حدوث النوبات".





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