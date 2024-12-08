"اجري على الدكتور".. 6 أعراض لألم الصدر تنذر بمشكلة صحية خطيرة

كتبت - آلاء نبيل:

هناك العديد من الأعراض التي يشعر بها البعض في الصدر ويتجاهلها أو يتعامل معها بتهاون، دون معرفة خطورتها.

متى يجب التوجه إلى الطبيب؟

وبحسب ما ذكره موقعي WebMD وHealthline، إليك أبرز الأعراض الخطيرة التي تستدعي سرعة التوجه للطبيب:

ألم شديد في الصدر يزداد تدريجي

ضيق في التنفس مفاجئ

دوخة تصل إلى الإغماء

تعرق شديد عن الطبيعي

غثيان ويمكن أن يصل للقيء

ألم في الصدر ينتقل إلى الذراع أو الكتف

أمراض تسببب ألم الصدر

1- نوبة قلبية، وغالبًا ما يكون عبارة عن ألم صدر مفاجئ و قوي يمتد إلى الكتف أو الذراع، ويصاحبه ضيق في التنفس وتعرق شديد.

2- جلطة رئوية، عادة ما تحدث عند خدوث انسداد في شريان مُغذي للرئة، ما ينتج عنه ألم قوي في الصدر ويزداد تدريجي، وألم خلال التنفس.

3- تمزق الأبهر، وهو عبارة عن حالة شديدة الخطورة، إذ يتمزق أكبر شريان في الجسم، مما يؤدي إلى ألم شديد في الجسم، ويشمل الصدر.

4- الإصابة بمشاكل في المريء، ومن أبرزها ارتجاع المريء أو القرحة، قد تسبب ألم حارق في الصدر.

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