احذر من حلوى تباع في كل مكان.. بها سم قاتل

كتب- أحمد الضبع:

يكاد لا يخلو شارع من بائعي غزل البنات، تلك الحلوى الملونة التي يعشقها الأطفال بفضل طعمها اللذيذ ورائحتها الجذابة، لكن المفاجأة تكمن في أن هذه اللذة قد تحمل في طياتها مخاطر تهدد صحة الأطفال والكبار على حد سواء.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة إسراء عبد الفتاح، خبيرة التغذية، إن غزل البنات قد يبدو كحلوى غير ضارة، لكن ما يجهله الكثيرون هو أنها تحتوي على مواد يمكن أن تضر بالصحة.

وأضافت "عبد الفتاح" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ حلوى غزل البنات تحتوي عادة على كميات كبيرة من السكر الصناعي، الذي يساهم في زيادة الوزن، ويشكل خطرًا على الصحة إذا تم تناوله بكميات كبيرة، خاصة للأطفال.

المخاطر الصحية لتناول غزل البنات

وأشارت إلى أن "غزل البنات" قد يتسبب في مشاكل صحية تتراوح بين السمنة واضطرابات السكر في الدم، وحتى مشاكل في الأسنان، بسبب احتوائه على السكر المكرر بكثرة.

كما أكدت أن المضافات الغذائية والملونات الصناعية التي تضاف إلى غزل البنات، تسبب ردود فعل تحسسية خاصة لدى الأطفال الذين لديهم حساسية تجاه المواد الاصطناعية.

وتابعت خبيرة التغذية أن هناك أيضًا مشكلة تكمن في الأماكن التي يتم فيها تحضير حلوى غزل البنات، التي قد تكون غير نظيفة، مع استخدام أدوات غير معقمة، وهذا يزيد من خطر تلوث الحلوى بالبكتيريا أو الميكروبات التي قد تؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي "القاتل"، خاصة إذا كانت الحلوى معدة في ظروف غير صحية.

نصائح لتقليل مخاطر غزل البنات

وفيما يتعلق بكيفية تناول غزل البنات بأمان، نصحت الدكتورة إسراء عبد الفتاح بتقليل الكميات التي يتناولها الأطفال من هذا النوع من الحلوى، مؤكدة أهمية التأكد من مصدرها وجودتها قبل تناولها.

وأوصت بتقديم بدائل صحية أكثر للأطفال، مثل الفواكه الطازجة أو المكسرات المقلية بدون ملح، التي يمكن أن تكون أكثر أمانًا وفائدة لصحة الصغار.

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