مشروب يقي من أمراض القلب ويحسن الحالة المزاجية- تناوله يوميا

كشفت خبيرة التغذية الروسية أنتونينا ستارودوبوفا أن شرب الكاكاو قد يساعد على تحسين المزاج وتقوية الدماغ.

كما إنه يساعد على تحسين المزاج والنشاط وإنتاجية الدماغ، وذلك بفضل احتوائه على الثيوبرومين والكافيين وعناصر معدنية وفيتامينات.

كما يساعد احتوائه على مادة البوليفينول على تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، "نوفوستي" الروسية.

ويحتوي الكاكاو على الفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وفيتامين Е وحمض النيكوتينيك والثيامين والريبوفلافين.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على البوليفينولات وهي مواد منشطة مضاد للأكسدة، ما يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يحتوي على القلويدات: الثيوبرومين والكافيين التي لها تأثير منشط يساعد على تحسين المزاج والنشاط وعمل وإنتاجية الدماغ وخفض مستويات ضغط الدم والدهون في الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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