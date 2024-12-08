هل الإجهاد يسبب مرض الغدة الدرقية؟

كشف الدكتور أندريه إيسايف أن أمراض الغدة الدرقية يمكن أن تسبب مشكلات صحية عديدة، وذلك لأنها تؤدي دورا مهما في عملية التمثيل الغذائي والطاقة في الجسم.

وقصور الغدة الدرقية هو انخفاض مستوى الهرمونات التي تنتجها الغدة الدرقية ويمكن أن يؤدي إلى تباطؤ عملية التمثيل الغذائي، ما يسبب التعب وزيادة الوزن وجفاف الجلد وتساقط الشعر وأعراض أخرى، وفقا لصحيفة "إزفيستيا".

بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة حجم الغدة الدرقية يمكن أن يسبب عيوبا جمالية بالإضافة إلى الضغط على الأنسجة القريبة من القصبة الهوائية والمريء، ما يسبب صعوبة التنفس والبلع.

على سبيل المثال يعاني المصاب بسرطان الغدة الدرقية من الأعراض التالية: تضخم الغدة أو أحد فصيها، والشعور بوجود كتلة في الحلق، وصعوبة في البلع، والتنفس والسعال الجاف وبحة الصوت.

كما أن أمراض المناعة الذاتية، مثل مرض جريفز (الدراق الجحوظي) الذي يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية، والتهاب الغدة الدرقية لهاشيموتو (Hashimoto's thyroiditis) الذي يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية.

ويمكن أن تسبب تفاعلات المناعة الذاتية التهابات مزمنة وتلف أنسجة الغدة الدرقية، ما يؤدي إلى اختلال وظائفها.

ويوجد عوامل عديدة تساعد على تفاقم الحالة الصحية عند الإصابة بأمراض الغدة الدرقية.

على سبيل المثال نقص اليود الضروري لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية، وسوء التغذية ونقص الفيتامينات والعناصر المعدنية يؤثر سلبا في وظائف الغدة الدرقية.

وبالإضافة إلى ذلك يؤثر سلبا في عمل الغدة الدرقية لأنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض فرط نشاط الغدة.

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