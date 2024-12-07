لن تتخيل تأثير تناول الفاكهة والخضراوات على حالتك النفسية.. "كلها فوائد"

أظهرت أبحاث استخدمت بيانات من 4 دراسات دولية رئيسية للتوائم أن تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات قد يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب.

وشملت الدراسة أشخاصًا فوق سن 45 عامًا، مع متابعة لمدة 11 عامًا في المتوسط، وجرى جمع البيانات من أستراليا والدنمارك والسويد والولايات المتحدة.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من الفاكهة والخضراوات أظهروا أعراض اكتئاب أقل مع مرور الوقت.

وأشار الباحثون إلى أن العلاقة بين استهلاك الفاكهة والخضراوات وتحسن الحالة النفسية قد تكون نتيجة للفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية التي تحتوي عليها هذه الأطعمة، بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي على ميكروبيوم الأمعاء وحماية الدماغ من الأضرار التأكسدية.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بتناول 5 حصص من الفاكهة والخضراوات يوميًا، رغم أن المشاركين في الدراسة لم يصلوا إلى هذه الكمية، وكانت الفئة الأكثر اكتئابًا هي التي تناولت نصف الكمية الموصى بها أو أقل.