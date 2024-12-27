كيف يؤثر تناول القهوة على مرضى القلب؟

كشفت دراسة أجراها باحثون من مستشفى زيورخ أن القهوة قد تكون مفيدة للمرضى الذين يعانون من الرجفان الأذيني أو الرجفان الليفي الأذيني.

والرجفان الأذيني هو اضطراب ضربات القلب، وتجنب الكافيين لا يساعد في منع اضطراب ضربات القلب لدى المرضى الذين يعانون من الرجفان الأذيني، بالرغم من أنه قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض لدى بعض المرضى، وفقا لصحيفة "إزفيستيا".

ويرتبط الرجفان الأذيني بخطر الإصابة بالخرف، وفي مثل هذه الحالة يمكن أن يكون للقهوة تأثير تعويضي ما يزيد من القدرات المعرفية.

وأظهرت نتائج الدراسة التي شملت أكثر من 2.44 ألف شخص مصاب بالرجفان الأذيني أن شرب القهوة يرتبط بنتائج أفضل في الاختبارات المعرفية.

وتبين أن نتائج التجربة كانت أفضل بين المشاركين الذين شربوا المزيد من القهوة من حيث سرعة المعالجة والتنسيق بين اليد والعين.

وأوضحت الدراسة أن العمر المعرفي للمرضى الذين تناولوا المزيد من القهوة كان أصغر بـ 6.7 سنوات من أولئك الذين شربوا كميات أقل.

كما أن مستوى الالتهابات لدى المشاركين الذين شربوا 5 فناجين من القهوة يوميا أقل بنسبة 20% أي أن هذه النتائج تدحض الرأي السائد بأن مشروب القهوة ضار بالقلب والأوعية الدموية.

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