ما أسباب وأعراض وعلاج آلام الأذن؟

أوضح الدكتور أليجوسين علييف أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة أنه غالبا ما يحدث ألم الأذن بسبب التهاب الأذن.

وأضاف: "يمكن أن يحدث الالتهاب في مختلف أجزاء الأذن الخارجية والوسطى والداخلية". وفقا لموقع "mail.ru".

ويسبب التهاب الأذن الخارجية والوسطى ألم شديد واحتقان وانخفاض مستوى السمع في الأذن المصابة.

كما أن سبب التهاب الأذن هو أمراض الجهاز التنفسي الحادة، وفي هذه الحالة يجب تناول دواء مسكن للألم عن طريق الفم (الجرعة حسب العمر)، واستخدام قطرات في الأذن لتخفيف الألم.

وفي حالة وجود إفرازات في الأذن يجب على المريض عدم استخدام القطرات لأن بعضها لا ينصح باستخدامها في هذه الحالة.

وقد يكون الألم أحيانا بسبب تعرض الرقبة للبرد الذي يؤدي إلى التهاب العصب المرتبط بالأذن، ما يسبب شعور الشخص بالألم.

وينصح في هذه الحالة تناول دواء مسكن واستشارة الطبيب فورا.

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