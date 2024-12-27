لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

كيف يؤثر الشعور بالوحدة على الصحة؟

07:00 ص الجمعة 27 ديسمبر 2024

صورة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كشفت الدكتورة سارة هاربر أخصائية الأمراض الجلدية البريطانية إن الخروج والتواصل الاجتماعي مع الأصدقاء يمكن أن يسهم في إطالة العمر، على عكس الشعور بالوحدة قد يكون له نفس التأثير السلبي للتدخين.

وأوضحت سارة أن الاختلاط المتكرر مع أشخاص آخرين يمكن أن يقلل من معدل تقدمنا ​​في السن، وفقا لصحيفة "دايلي ميل".

كما إن 60% من الشيخوخة يمكن التحكم فيها من خلال القيام بأنشطة صحية تساعد على تجنب التوتر العقلي والجسدي.

وهذا يتضمن اتباع نظام غذائي جيد، وممارسة الرياضة، والتفاعل الاجتماعي.

وفي العام الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الشعور بالوحدة يشكل تهديدا صحيا عالميا ملحا.

اقرأ أيضا:

عدو خفي في مطبخك.. طعام يدمر كليتيك ومعدتك وأنت لا تدرى

تظهر أثناء الأكل.. علامات غير متوقعة تنذر للإصابة بسرطان الأمعاء

تملكها مغنية شهيرة.. 10 صور لـ أغني قطة في العالم

10 صور لـ مقهى بأجواء غريبة.. يهطل المطر عليه كل 15 دقيقة

أول يوم في 2025 مليء بالمفاجآت السعيدة والمكافآت لـ 3 أبراج

الشعور بالوحدة تاثير الشعور بالوحدة على الصحة إطالة العمر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
في هذه الحالة يشير الصداع إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم

إعلان

إعلان

برودة وأمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة