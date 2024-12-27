كيف يؤثر الشعور بالوحدة على الصحة؟

كشفت الدكتورة سارة هاربر أخصائية الأمراض الجلدية البريطانية إن الخروج والتواصل الاجتماعي مع الأصدقاء يمكن أن يسهم في إطالة العمر، على عكس الشعور بالوحدة قد يكون له نفس التأثير السلبي للتدخين.

وأوضحت سارة أن الاختلاط المتكرر مع أشخاص آخرين يمكن أن يقلل من معدل تقدمنا ​​في السن، وفقا لصحيفة "دايلي ميل".

كما إن 60% من الشيخوخة يمكن التحكم فيها من خلال القيام بأنشطة صحية تساعد على تجنب التوتر العقلي والجسدي.

وهذا يتضمن اتباع نظام غذائي جيد، وممارسة الرياضة، والتفاعل الاجتماعي.

وفي العام الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الشعور بالوحدة يشكل تهديدا صحيا عالميا ملحا.

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