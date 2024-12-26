احذر هذا المشروب الشهير.. يدمر قلبك ويرفع الكوليسترول إلى مستويات خطيرة

كتبت- نرمين ضيف الله:

هناك مشروبات تستمتع بها يوميًا تزيد من مستوى الكوليسترول في الدم، وتؤثر على القلب بشكل كبير، لذا يجب الانتباه للحفاظ على صحة قلبك سليمة.

أوضح الدكتور محمد صلاح، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية والباطنة ومتابعة ضغط الدم والسكر بمستشفى قويسنا المركزي، أنه من بين المشروبات الشهيرة التي تؤذي القلب هي المشروبات الغازية والمحلاة بالسكر.

وأضاف "صلاح" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أنّ المشروبات الغازية تحتوي على نسبة كبيرة من السكر المضاف، وهو ما يرتبط بزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأضاف أنّ هذه المشروبات تساهم في تراكم الدهون في الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية.

وبيّن أن هناك بعض المشروبات الأخرى التي تضر بصحة القلب ويجب الابتعاد عنها، مثل:

- العصائر الصناعية.

- مشروبات الطاقة.

- المشروبات الغنية بالكحول.

وقدم مجموعة من البدائل والنصائح التي تتمثل في:

- الماء.

- الشاي الأخضر.

- العصائر الطبيعية.

- تناول الخضروات.

- ممارسة الرياضة.

- المشي.

الحفاظ على وزن صحي.

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