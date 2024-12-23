عقار زيباوند.. دواء للسمنة لعلاج انقطاع النفس أثناء النوم

- رويترز

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على عقار "زيباوند - Zepbound" لعلاج انقطاع النفس الانسدادي في أثناء النوم، ما يجعله أول عقار معتمد لعلاج المرضى الذين يعانون اضطراب النوم الشائع بشكلٍ مباشر.

وقالت شركة "إيلي ليلي"، المنتجة لـ"زيباوند - Zepbound"، إن الهيئة التنظيمية وافقت على العقار لعلاج انقطاع النفس الانسدادي في أثناء النوم من المتوسط إلى الشديد لدى البالغين المصابين بالسمنة.

وتفتح هذا الموافقة سوقاً واسعة لشركة "إيلي ليلي"، في وقتٍ يتزايد فيه الطلب على عقار "زيباوند" بالفعل.

وارتفعت أسهم شركة الأدوية التي تتخذ من "إنديانابوليس" مقراً لها بنسبة 1.14% في تداولات السوق عقب الإعلان عن الموافقة على العقار.

يعاني مرضى انقطاع النفس في أثناء النوم من التوقف عن التنفس لفترة وجيزة خلال النوم، مما يسبّب اضطراب دورة النوم، ويسبّب مضاعفات طويلة الأمد، مثل أمراض القلب، وتؤثر هذه الحالة فيما يقرب من مليار شخص على مستوى العالم.

وقالت جولي فليغار، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "Project Sleep" غير الربحية، المهتمة بمشكلات النوم: "في كثير من الأحيان، يتم تجاهل انقطاع النفس الانسدادي في أثناء النوم باعتباره مجرد شخير؛ لكنه أخطر من ذلك بكثير".

فقدان الوزن

وتشمل العلاجات الشائعة انقطاع النفس الانسدادي استخدام أجهزة "CPAP"، التي تنطوي على ارتداء قناعٍ على الوجه في أثناء النوم، وأحياناً يتم اللجوء إلى الجراحة، إضافة إلى توجيه المرضى لفقدان الوزن.

وتمّ إنتاج عقار "زيباوند – Zepbound"، في الأصل لعلاج مرض السكري من النوع 2، كما أنه يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويتسبّب في إفراغ المعدة بشكلٍ أبطأ، حيث تمّ استخدامه لفقدان الوزن وعلاج مرض البدانة.

صعوبات التنفس

واعتمدت موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، على بيانات من تجربتيْن شملتا 469 مشاركاً، حيث ساعد عقار "زيباوند – Zepbound"، على تخفيف صعوبات التنفس لدى المرضى الذين يعانون انقطاع النفس الانسدادي في أثناء النوم من المتوسط إلى الشديد.

نشرت شركة الأدوية البيانات الكاملة في يونيو، والتي أظهرت أن الدواء ساعد على حل الاضطراب فيما يصل إلى 52% من المرضى في هذه التجارب.

أظهرت بيانات التجربة أيضاً أن "زيباوند Zepbound"، خفّض ما يُسمى العلامات الحيوية لانقطاع النفس في أثناء النوم، بما في ذلك انخفاض الأكسجين في الدم وضغط الدم، والتي يمكن أن تشير إلى أمراض القلب.