كيف تفرق بين نزلة البرد وكورونا؟.. راقب هذه الأعراض

كتب – سيد متولي

في الطقس البارد الذي يشهد انخفاض درجات الحرارة، يعاني العديد من الأشخاص من أعراض مثل سيلان الأنف أو العطس، وارتفاع في درجة الحرارة، وهي علامات قد تكون إشارة إلى الإصاة بنزلات البرد أو متحورات كورونا، لكن كيف نفرق بينهما؟.

أعراض نزلة البرد

وبحسب موقع هيلث، فإن نزلة البرد تحدث بسبب عدة فيروسات مختلفة، وتسبب سيلان الأنف، والتهاب الحلق، والعطس، والسعال، والصداع.

أعراض كورونا

أما فيروس كورونا قد يسبب الحمى وسيلان واحتقان الأنف والسعال وفقدان حاسة الشم والتذوق، واضطراب المعدة والإسهال والغثيان، وتبدأ الأعراض في الظهور بعد يومين إلى 5 أيام من التعرض للفيروس.

متى تذهب إلى طبيب؟

ظهور بعض الأعراض يتطلب الذهاب إلى طبيب، وهي:

ألم الصدر.

ضيق في التنفس.

تحول أي جزء من وجهك أو شفتيك إلى اللون الأزرق.

عدم القدرة على الاستيقاظ.

طرق الوقاية

غسل يديك بشكل متكرر.

ارتداء كمامة.

الحصول على اللقاح.

الالتزام بنظام غذائي صحي.

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