وداعا للضغط المرتفع.. 3 مشروبات تحميك من القاتل الصامت

كتبت- نرمين ضيف الله

الضغط المرتفع مرض شائع يصيب الكثيرون، وعادة يحتاج للأدوية في المراحل المتأخرة، أو اتباع نظام غذائي صحي، وفق لتعليمات الطبيب المختص.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور محمد صلاح، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والباطنة ومتابعة حالات الضغط المرتفع والسكري، إن النظام الغذائي عامل أساسي ومهم في الحفاظ على الضغط منتظم.

وأضاف "صلاح" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن من أعراض ضغط الدم المرتفع ما يلي:

الشعور بدوخة ودوران شديد.

الشعور بحالة من عدم الاتزان.

الشعور بجفاف الفم.

الإرهاق الشديد.

الإغماء.

وقدم عدة مشروبات صباحية ويمكن تضمينها في النظام اليومي يمكن أن تحسن من ضغط الدم المرتفع:

شرب كوب من عصير الرمان يوميا.

شرب كوب من عصير البنجر.

تناول كمية كبيرة من الماء.

وقدم عدة نصائح للحفاظ على ضغط الدم تتمثل فيما يلي:

اتباع نظام غذائي صحي.

ممارسة أي نوع من الرياضة.

تناول الماء بكميات كبيرة.

شرب الكثير من العصير الطبيعي.

تناول الفاكهة والخضروات الغنية بالألياف.

الابتعاد عن الأطعمة الدهنية والغنية بالأملاح.

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