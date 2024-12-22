ما أسباب وعلاج احتباس السوائل في الجسم؟

قد تسبب أمراض القلب والكلى والكبد واضطرابات الغدد الصماء احتباس السوائل في الجسم.

ويعتبر قصور القلب أحد الأمراض المسببة للوذمة، وذلك لأن القلب يصبح غير قادر على ضخ الدم بكفاءة، ما يؤدي إلى تراكم السوائل في الأنسجة، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

كما يمكن أن يرتبط احتباس السوائل بمشكلات في الكلى، مثل القصور الكلوي الحاد والمزمن أو التهاب كبيبات الكلى، حيث لا تكون الكلى قادرة على إزالة الماء الزائد والسموم.

وتؤدي أمراض الكبد إلى اختلال عملية تركيب البروتين ومستوى الضغط في الأوعية الدموية، ما يسبب تورما في تجويف البطن (الاستسقاء).

كما أن اضطرابات الغدد الصماء مثل قصور الغدة الدرقية (نقص هرمون الغدة الدرقية) ومتلازمة كوشينج (ارتفاع مستوى الكورتيزول) قد تؤدي إلى تراكم السوائل في الجسم.

وتشير إلى أن أمراض الرئة المزمنة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن يمكن أن تسهم في الوذمة لأنها تسبب فشل البطين الأيمن.

كما أن بعض الالتهابات والأورام التي تسد الأوعية اللمفاوية يمكن أن تؤدي إلى تراكم السوائل.

وقد يساعد اتباع بعض العادات البسيطة مثل زيادة النشاط البدني أو المشي أو ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة تقليل استهلاك الملح والإكثار من شرب الماء على تحسين الدورة الدموية والتصريف الليمفاوي وإزالة السوائل من الجسم".

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