طرق الحفاظ على صحة العينين أثناء استخدام العدسات اللاصقة

حذرت تينا باتيل طبيبة العيون الروسية الأشخاص الذين ينامون بالعدسات اللاصقة من إزالتها مباشرة بعد الاستيقاظ دون الانتظار.

وأوضحت تينا أنه يجب الانتظار 5 إلى 10 دقائق بعد الاستيقاظ للسماح للعين بإعادة الترطيب بشكل طبيعي، ثم استخدم قطرات العين المرطبة لتسهيل إزالة العدسات، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

كما قالت أن النوم بالعدسات اللاصقة يعد خطأ شائعا، قد يزيد من خطر الإصابة بمشكلات مثل جفاف العين والإحساس بالحصى في العين، أو حتى العدوى مثل التهاب الملتحمة.

نصائح بسيطة للتأكد من وضع العدسات بالشكل الصحيح:

اختبار القدر المتوهج حيث إذا بدت العدسة بحواف متوهجة، فهذا يعني أنها مقلوبة وتحتاج إلى تعديل.

كما يوجد اختبار آخر يسمى "اختبار التاكو"، حيث إذا كانت الحواف ملتفة للداخل، فهذا يدل على أن العدسة في وضعها الصحيح.

وفي حالة الشعور برؤية ضبابية أو حكة في العين بعد وضع العدسة، من المحتمل أن تكون العدسة في الاتجاه المعاكس، ويجب إزالتها وشطفها قبل إعادة وضعها بشكل صحيح.

أعراض التهاب الملتحمة:

التهاب الملتحمة يعرف بالعين الحمراء أو الوردية، ويؤثر على كلتا العينين، ويظهر مع أعراض مثل: احمرار العين وشعور بالحرقة أو الرمل في العين وحكة في العين وزيادة إفراز الدموع.

لذا إذا كنت تشك في إصابتك بالتهاب الملتحمة، يجب عليك تجنب مشاركة المناشف والوسائد مع الآخرين وعدم فرك عينيك وغسل اليدين بانتظام وتنظيف أغطية الوسائد ومناشف الوجه بالماء الساخن وتغطية الفم والأنف أثناء العطس والتخلص من المناديل المستعملة بشكل سليم.

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