3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها بالثلاجة.. احترس منها

أوضحت جانفي سانجفي خبيرة التغذية الهندية أن تخزين بعض الأطعمة في الثلاجة قد يؤدي إلى تسمم غذائي خطير.

وأشارت أنه يوجد 3 أطعمة يجب عدم وضعها في الثلاجة، وهي البصل، والثوم، والبطاطس، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

البصل

وضعه في الثلاجة قد يؤدي إلى نمو العفن عليه، نظرا للرطوبة الزائدة التي توفر بيئة مثالية لنمو الجراثيم الفطرية، ما يسبب الإصابة بالتسمم والقيء، وآلام المعدة، والإسهال.

كما أن العفن وهو نوع من الفطريات قد ينتج مادة الميكوتوكسين، وهي مواد سامة قد تصيب الشخص بالمرض إذا تناولها.

لذا يجب تخزين البصل في مكان بارد وجاف ومظلم، مثل الخزانة، بدلا من الثلاجة.

الثوم

يبدأ في الإنبات ويصبح لزجا عند تخزينه في الثلاجة، ما يفقده نكهته وقوته.

وقد يصبح طعمه مرا وأقل جاذبية، وفي نفس الوقت قد ينمو عليه العفن والفطريات، مما يشكل خطراً على الصحة.

البطاطس

تخزين البطاطس داخل الثلاجة قد يتسبب في تحويل النشويات إلى سكريات، ما يؤدي إلى طعم أكثر حلاوة وملمس خشن.

ولكن طهيها في درجات حرارة مرتفعة يمكن أن ينتج عنه مركب الأكريلاميد، وهو مركب قد يكون ضارا.

كما أن تخزين البطاطا النيئة في الثلاجة قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

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