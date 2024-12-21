فوائد مذهلة لشوربة الكوارع.. ولكن احذر هذا ما يفعله بالقولون والكبد

كتبت- نرمين ضيف الله:

شوربة الكوارع طبق شعبي خاصة في البلدان العرببة، وتصنع من أجزاء معينة من الحيوان مثل الأرجل والأقدام، وتشتهر بمذاقها الجيد والقوام الدسم.

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ الكوارع مصدر جيد للبروتين والكولاجين، وهما عنصران أساسيان لبناء وإصلاح الأنسجة في الجسم بما في ذلك الجلد والعظام والمفاصل.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أنّ شوربة الكوارع غنية بالعناصر الغذائية المهمة مثل الكالسيوم والحديد والتي تساهم في صحة المفاصل وتعزز المناعة.

وأوضحت أنه على الرغم من الفوائد المذهلة لشوربة الكوارع، إلا أن هناك أضرارًا محتملة تتعلق بالقولون والجهاز الهضمي والكبد والكوليسترول.

ولفتت إلى أن الكوارع تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول مما يضر بالقلب، بما يتسبب في مشكلات بالجهاز الهضمي، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون أمراض القولون والتهابات جدار المعدة، كما أنها تؤثر على الكبد عند الإفراط في تناولها، لأن تراكم الدهون يزيد الإصابة بمرض الكبد الدهني.

وقدّمت استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، عدة نصائح لتناول شوربة الكوارع دون أضرار، وتشمل:

الاعتدال في التناول.

الطهي بشكل صحي، وإزالة الزوائد الدهنية.

إضافة الخضروات.

تقليل الملح.

اختيار نوع جيد من مكان موثوق.

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