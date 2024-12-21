عدو القلب.. هذا الطعام يرفع الكوليسترول وضغط الدم

كتبت- نرمين ضيف الله

نظامنا الغذائي يعد من العوامل الرئيسية التي تؤثر على صحة القلب، وبعض الأطعمة، على الرغم من طعمها اللذيذ، يمكن أن تكون ضارة جدًا لصحة القلب وتزيد من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية وارتفاع الكوليسترول.

ومن بين الأطعمة التي تشكل تهديدًا كبيرًا لصحة القلب ورفع مستويات الكوليسترول عند تناولها بشكل يومي، هي "البطاطس المقلية".

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور محمد صلاحة، استشاري أمراض القلب والسكري والباطنة بمستشفى قويسنا المركزي، إنّ الأطعمة المقلية بشكل عام، بما في ذلك البطاطس المقلية، تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول، لأنها تحتوي على الدهون المشبعة والمحولة، وينطبق هذا على اللحوم المقلية، السمك المقلي، والدجاج المقلي أيضًا.

وأضاف "صلاحة" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ هناك أطعمة أخرى تزيد من خطر التعرض لأمراض القلب، مثل اللحوم الغنية بالدهون، واللحوم المصنعة كـ"البرجر" والوجبات السريعة.

وأوضح أن هذه الأطعمة تساهم في زيادة الوزن بشكل كبير، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول وانسداد الشرايين.

وأشار إلى أن هذه الأطعمة تساهم أيضًا في ارتفاع ضغط الدم، والذي يعد من العوامل الأساسية التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

نصائح بديلة للحفاظ على صحة القلب

تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

تناول المكسرات.

تناول الفواكه والخضروات.

تناول الأطعمة المشوية بدلاً من المقلية.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الابتعاد عن الأطعمة المصنعة.

الحفاظ على وزن صحي.

الابتعاد عن التدخين وتجنب الأشخاص المدخنين.

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