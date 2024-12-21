قد تنقذ حياتك.. احذر علامات تكشف النوبة القلبية

كتب – سيد متولي

يعاني بعض الأشخاص من أعراض خطيرة قد تكون مؤشرا على حدوث النوبة القلبية، لذلك يجب الاهتمام بأي علامات غريبة قد تظهر من أجل سرعة التعامل معها، وتجنب حدوث أي مضاعفات.

ووفقا لموقع "تايمز ناو"، فإن ملاحظة أي أعراض غير عادية، أمر يتطلب الاتصال بخدمات الطوارئ الطبية على الفور، والذهاب للمستشفى لإنقاذ حياتك، وتتمثل العلامات في:

ألم الصدر: النوبات القلبية تسبب عدم الراحة في منتصف الصدر لأكثر من بضع دقائق.

عدم الراحة في الجزء العلوي من الجسم: الألم في أحد الذراعين أو كليهما أو الظهر أو الرقبة من الأعراض المحتملة للنوبة القلبية.

الغثيان والدوار والتعرق البارد: علامات أخرى قد تشير إلى الإصابة بنوبة قلبية.

نصائح الوقاية من النوبة القلبية

إدارة ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول والسكري

الإقلاع عن التدخين

ممارسة الرياضة

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن

تناول الأدوية الموصوفة.

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