أعراض خفية تدل على الإصابة بأمراض الكبد

كتبت- شيماء مرسي

أوضح الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني أن مشكلات وأمراض الكبد لا يمكن اكتشافها في المراحل المبكرة، ولكن يتم تشخيصها أحيانا بالصدفة، وذلك لأنها لا تظهر أعراض واضحة.

وقال موافي خلال برنامجه ربي زدني علما المذاع عبر فضائية صدى البلد: "بعض التغيرات التي تحدث في الجسم قد تشير إلى الإصابة بأمراض الكبد، مثل تورم القدمين قد يدل على الإصابة بفشل الكبد، وأيضا اصفرار لون البشرة والعينين علامة على وجود خلل في وظائف الكبد".

وأضاف حسام: "قد تسبب أمراض الكبد عدم قدرة الكبد على تحويل مادة الأمونيا التي تنتج عن هضم البروتينات إلى بولينا، ما يؤدي إلى انتقالها إلى المخ والإصابة بالغيبوبة".

وحذر أستاذ الحالات الحرجة من السهر كثيرا في الليل والنوم في الصباح وشرب الكحول وتناول الدهون وممارسة العادات الغذائية الخاطئة، حيث أن كل هذه العوامل تؤدي إلى مشكلات الكبد.

وتابع: "يجب استشارة الطبيب إذا لاحظ المريض ظهور أي أعراض مستمرة لفترة طويلة".

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