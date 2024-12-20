احذر تناول الفول يوميا.. هذا ما يفعله بجسمك

الفول من الأطعمة المغذية والغنية بالبروتين والألياف، وهو عنصر أساسي في العديد من الموائد العربية، ولكن، كما هو الحال مع أي طعام، الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية غير المرغوبة.

أضرار الإفراط في تناول الفول

الدكتور معتز القيعي يقول، يحتوي الفول على كمية كبيرة من الألياف التي قد يصعب هضمها، مما يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ والغازات، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الألياف أو مشاكل في الجهاز الهضمي.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، الفول غني بالبيورينات، وهي مركبات تتحول في الجسم إلى حمض اليوريك. ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم قد يزيد من خطر الإصابة بالنقرس.

وتابع من خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى يجب أن يكونوا حذرين من تناول الفول بكميات كبيرة، حيث أن الكلى قد تواجه صعوبة في التخلص من النفايات النيتروجينية الناتجة عن هضم البروتينات الموجودة في الفول.

التفاعلات الدوائية:

قد يتفاعل الفول مع بعض الأدوية

وأكد القيعي:" قد يتفاعل تناول الفول مع بعض الأدوية مثل أدوية السكر والضغط لذلك يجب استشارة الطبيب قبل زيادة كمية الفول في النظام الغذائي، خاصةً للأشخاص الذين يتناولون أدوية بشكل منتظم.

نصائح هامة عند تناول الفول، لا تعتمد على الفول كمصدر رئيسي للبروتين، بل قم بتنويع مصادر البروتين في نظامك الغذائي، إذا شعرت بأي أعراض غير مرغوبة بعد تناول الفول، مثل الانتفاخ أو الغازات، قلل من كمية التي تتناولها أو تجنبه مؤقتًا".

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