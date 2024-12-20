5 أشياء تجعلك تفقد الشهية في الطقس البارد

قد يبدو غريباً أن نفقد شهيتنا في الطقس البارد، حيث نتوقع أن نشتهي الأطعمة الدسمة والدافئة، ولكن هناك عدة أسباب يمكن أن تؤدي إلى فقدان الشهية في هذا الوقت من العام، وفقًا لـ timesofindia

الاكتئاب الموسمي

تأثير على المزاج: يؤدي قلة التعرض لأشعة الشمس في الشتاء إلى اختلال في هرمونات السيروتونين والميلاتونين، مما قد يسبب الاكتئاب الموسمي.

فقدان الشهية: غالبًا ما يصاحب الاكتئاب الموسمي فقدان الشهية وفقدان الوزن.

اضطرابات الجهاز الهضمي

زيادة الحساسية: قد يزيد البرد من حساسية الجهاز الهضمي لبعض الأطعمة، مما يؤدي إلى اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ والغازات.

تقليل الرغبة في الأكل: نتيجة لهذه الاضطرابات، قد يقلل الشخص من تناول الطعام لتجنب الشعور بعدم الراحة.

التعب والإرهاق

انخفاض الطاقة: قد يشعر الشخص بالإرهاق والتعب في الشتاء، مما يقلل من رغبته في تحضير الطعام وتناوله.

تفضيل الراحة: يفضل الكثيرون الراحة والنوم أكثر من تناول الطعام عندما يشعرون بالتعب.

مشاكل في الغدة الدرقية

تأثير على الأيض: تؤثر مشاكل الغدة الدرقية على عملية الأيض، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن أو فقدانه.

فقدان الشهية: في بعض الحالات، قد يسبب قصور الغدة الدرقية فقدانًا في الشهية.

نقص الفيتامينات والمعادن

ضعف الجهاز المناعي: نقص فيتامين د، على سبيل المثال، يمكن أن يضعف الجهاز المناعي ويؤثر على الشهية.

اضطرابات أخرى: قد يؤدي نقص بعض الفيتامينات والمعادن إلى اضطرابات أخرى تؤثر على الشهية، مثل فقر الدم.