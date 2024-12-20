هل تؤثر الغدة الدرقية على الوزن؟

مرضى الغدة الدرقية (قصور أو فرط نشاط الغدة) يواجهون تحديات في التحكم بالوزن بسبب تأثير الهرمونات على التمثيل الغذائي، ولكن مع الاستراتيجيات الصحيحة، يمكن إدارة الوزن بفعالية.

الدكتور معتز القيعي يقول، كيفية خسارة الوزن لمريض الغدة الدرقية

تنظيم العلاج الدوائي

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، تأكد من تناول أدوية الغدة (مثل الثيروكسين) في المواعيد الصحيحة وبجرعات دقيقة.

إجراء فحوصات دورية لمستويات TSH وT3 وT4 لضمان استقرار الحالة.

زيادة النشاط البدني

مارس تمارين الكارديو (مثل المشي السريع أو الجري) لتحفيز حرق السعرات.

وتابع من خلال تصريحاته لمصراوي، أضف تمارين القوة لزيادة الكتلة العضلية التي ترفع من معدل الحرق.

تقليل السعرات الحرارية تدريجيًا

ركز على تناول أطعمة غنية بالبروتين (مثل الدجاج والأسماك) والألياف (مثل الخضروات والفواكه) لتقليل الجوع.

تجنب الأطعمة المكررة مثل السكريات والدهون المشبعة

التحكم بمستوى الالتهاب

تناول أطعمة مضادة للالتهاب مثل المكسرات، والأسماك الدهنية، والخضروات الورقية.

تقليل تناول الأطعمة المعالجة والمقليات.

تقليل الكربوهيدرات:

استبدل الكربوهيدرات البسيطة (مثل الخبز الأبيض) بالكربوهيدرات المعقدة (مثل الشوفان والكينوا).

كيفية زيادة الوزن لمريض الغدة الدرقية:

تنظيم الدواء

تأكد من استقرار الحالة مع الطبيب لضمان امتصاص الجسم للعناصر الغذائية بشكل صحيح.

زيادة السعرات الحرارية الصحية

تناول وجبات صغيرة متكررة غنية بالسعرات مثل الأفوكادو، المكسرات، زبدة الفول السوداني، وزيت الزيتون.

اختيار مصادر غنية بالبروتين والدهون

ركز على البروتينات مثل اللحوم، البيض، ومنتجات الألبان كاملة الدسم.

أضف الدهون الصحية مثل الأسماك الدهنية (السلمون) والمكسرات.

إضافة المكملات الغذائية

استشر طبيبك بشأن مكملات مثل البروتين أو مكملات زيادة الوزن إذا كنت بحاجة إلى دعم إضافي.

تقوية العضلات

مارس تمارين رفع الأثقال لتحفيز بناء العضلات وزيادة الكتلة.

تناول وجبة الإفطار مبكرًا لضبط التمثيل الغذائي.

تجنب الكافيين والمنتجات الغنية بالصويا (قد تؤثر على امتصاص الدواء).

شرب كميات كافية من الماء لتحسين الهضم.

استشر طبيب أو أخصائي تغذية لتصميم نظام غذائي مخصص.

سواء كنت ترغب في خسارة الوزن أو زيادته، المفتاح هو ضبط علاج الغدة أولاً ثم تبني نظام غذائي ونمط حياة يناسب حالتك.

اقرأ أيضًا:

تحارب الكوليسترول الضار وتقي من أمراض القلب.. مشروبات تحمي الكبد

قطعة من الجنة.. 25 صورة لأفضل 10 مدن في العالم خلال 2024

من سيفوز بالدوري المصري وكأس مصر في 2025؟.. خبيرة التاروت بسنت يوسف تجيب

أزمات وكوارث ومفاجآت.. أبرز توقعات ليلى عبداللطيف لعام 2025

لن تتخيل ماذا يفعل "الفلفل الحار" عند إصابتك بالبرد؟