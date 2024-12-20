لماذا يجب علينا إجراء التحاليل الدورية؟..طبيب يوضح

الدكتور معتز القيعي يقول، التحاليل الطبية الدورية هي بمثابة "فحص صحي شامل" لجسمنا، فهي تساعدنا على اكتشاف الأمراض في مراحلها المبكرة، قبل أن تظهر أعراضها، مما يسهل علاجها ويقلل من مضاعفاتها.

تخيل أن جسمك هو سيارة، والتحاليل الدورية هي صيانة دورية لها، فكما تحتاج السيارة إلى فحص دوري لضمان عملها بكفاءة، فإن جسمنا يحتاج إلى فحص دوري لضمان صحته.

ما هي فوائد التحاليل الدورية؟

الكشف المبكر عن الأمراض: كثير من الأمراض مثل السكري

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية لمصراوي، ارتفاع ضغط الدم، وبعض أنواع السرطان لا تظهر أعراضها إلا في مراحل متأخرة. التحاليل الدورية تساعد على اكتشاف هذه الأمراض في مراحلها الأولى، مما يزيد من فرص الشفاء.

تقييم الحالة الصحية العامة

تتيح التحاليل الدورية للطبيب تقييم وظائف الأعضاء المختلفة في الجسم، مثل الكبد والكلى والقلب، والتأكد من عملها بشكل صحيح.

تحديد عوامل الخطر

يمكن للتحاليل الدورية تحديد عوامل الخطر للإصابة بأمراض معينة، مثل ارتفاع الكوليسترول، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، مما يساعد على اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من هذه الأمراض.

متابعة فعالية العلاج

إذا كنت تعاني من مرض مزمن، فإن التحاليل الدورية تساعد على متابعة فعالية العلاج وتعديل الجرعات إذا لزم الأمر.

ما هي أهم التحاليل التي يجب إجراؤها بشكل دوري؟

تختلف التحاليل التي يجب إجراؤها حسب العمر والجنس والتاريخ المرضي للعائلة. ولكن بشكل عام، تشمل التحاليل الدورية الشاملة:

تحليل الدم الشامل: لقياس مستوى السكر، الكوليسترول، وظائف الكبد والكلى، وعدد خلايا الدم

تحليل البول: للكشف عن وجود أي التهابات أو مشاكل في الكلى.

قياس ضغط الدم: لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

فحص السكر التراكمي (A1C): لتقييم متوسط مستوى السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

فحص وظائف الغدة الدرقية: لقياس هرمونات الغدة الدرقية.

متى يجب إجراء التحاليل الدورية؟

وأختتم القيعي:" تعتمد التردد المناسب لإجراء التحاليل الدورية على عدة عوامل، بما في ذلك العمر، الحالة الصحية العامة، والتاريخ المرضي، بشكل عام، ينصح بإجراء فحوصات طبية شاملة مرة واحدة في السنة على الأقل"

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