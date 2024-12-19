4 فئات تشعر بالبرد أكثر من غيرها.. هل أنت منهم؟

كتبت- شيماء مرسي:

الشعور بالبرد هو رد فعل طبيعي للجسم عندما يتعرض لدرجة حرارة منخفضة، ولكن في بعض الحالات يشير إلى الإصابة بمشكلات صحية خطيرة.

وكشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر الفئات الأكثر عرضة للشعور بالبرد عبر تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع "إكس" تويتر سابقًا، وهي كالآتي:

- الأشخاص الذين يعانون من نقص تروية الأطراف.

- مرضى فقر الدم.

- المصابين بضعف الغدة الدرقية.

- الأفراد الذين يعانون من القلق.

أسباب الشعور بالبرد المزمن، وفق ما كشف موقع "webmd".

- الأنيميا.

- مشاكل الأوعية الدموية.

- متلازمة رينود.

- فقدان الشهية.

- انخفاض وزن الجسم.

- داء السكري.

- تلف الكلى.

- مشكلات الأعصاب.

- مرض الشريان المحيطي.

- قلة النوم.

طرق التوقف عن الشعور بالبرد:

- التأكد من تناول ما يكفي من السعرات الحرارية يوميا.

- ارتداء الجوارب السميكة أثناء النوم.

- ارتداء بيجامة مريحة تسهم في الشعور بالدفء.

- إصلاح النوافذ المتهالكة.

- شرب السوائل الدافئة مثل شاي الأعشاب.

ممارسة الرياضة.

اقرأ أيضًا:

تحارب الكوليسترول الضار وتقي من أمراض القلب.. مشروبات تحمي الكبد

قطعة من الجنة.. 25 صورة لأفضل 10 مدن في العالم خلال 2024

من سيفوز بالدوري المصري وكأس مصر في 2025؟.. خبيرة التاروت بسنت يوسف تجيب

أزمات وكوارث ومفاجآت.. أبرز توقعات ليلى عبداللطيف لعام 2025

لن تتخيل ماذا يفعل "الفلفل الحار" عند إصابتك بالبرد؟