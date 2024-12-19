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4 فئات تشعر بالبرد أكثر من غيرها.. هل أنت منهم؟

07:00 م الخميس 19 ديسمبر 2024

دور البرد

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كتبت- شيماء مرسي:

الشعور بالبرد هو رد فعل طبيعي للجسم عندما يتعرض لدرجة حرارة منخفضة، ولكن في بعض الحالات يشير إلى الإصابة بمشكلات صحية خطيرة.

وكشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر الفئات الأكثر عرضة للشعور بالبرد عبر تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع "إكس" تويتر سابقًا، وهي كالآتي:

- الأشخاص الذين يعانون من نقص تروية الأطراف.

- مرضى فقر الدم.

- المصابين بضعف الغدة الدرقية.

- الأفراد الذين يعانون من القلق.

أسباب الشعور بالبرد المزمن، وفق ما كشف موقع "webmd".

- الأنيميا.

- مشاكل الأوعية الدموية.

- متلازمة رينود.

- فقدان الشهية.

- انخفاض وزن الجسم.

- داء السكري.

- تلف الكلى.

- مشكلات الأعصاب.

- مرض الشريان المحيطي.

- قلة النوم.

طرق التوقف عن الشعور بالبرد:

- التأكد من تناول ما يكفي من السعرات الحرارية يوميا.

- ارتداء الجوارب السميكة أثناء النوم.

- ارتداء بيجامة مريحة تسهم في الشعور بالدفء.

- إصلاح النوافذ المتهالكة.

- شرب السوائل الدافئة مثل شاي الأعشاب.

  • ممارسة الرياضة.

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