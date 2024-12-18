احذر.. 5 علامات تكشف الإصابة بـ سرطان المعدة

كتب – سيد متولي

يحدث سرطان المعدة عندما تبدأ الخلايا الموجودة في البطانة الداخلية للمعدة في النمو والانقسام بشكل غير طبيعي، وقد ينتشر تدريجيا إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ووفقا لموقع thehealthsite، قد لا تظهر أي أعراض في المرحلة الأولية لسرطان المعدة، لكن هناك بعض العلامات التي يجب الحذر منها، وهي:

تقيؤ الدم

مشكلة القيء أو الدم في البراز علامة على سرطان المعدة، تستدعي زيارة الطبيب فورا.

ألم المعدة

قد يشعر المريض بألم شديد في المعدة، في الجزء العلوي من البطن.

فقدان الوزن المفاجئ

يسبب سرطان المعدة، نقص وزن المريض بسرعة دون أي سبب واضح، ما يستدعي استشارة الطبيب على الفور.

فقدان الشهية

يشعر المريض بجوع أقل، وعدم وجود رغبة في تناول الطعام، وهذا الأمر قد يكون علامة على سرطان المعدة.

عسر الهضم

يسبب سرطان المعدة عسر الهضم، وفي كثير من الأحيان يتجاهلها الناس، لكنها قد تتفاقم وتستدعي الفحص من قبل طبيب.







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