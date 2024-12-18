3 علامات خفية تكشف عن إصابتك بنقص الحديد

نقص الحديد هو حالة شائعة تحدث عندما لا يحصل جسمك على كمية كافية من الحديد، هذا المعدن الأساسي ضروري لإنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين الذي يحمل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء.

على الرغم من أن التعب والإرهاق هما من أكثر الأعراض شيوعًا لنقص الحديد، إلا أن هناك العديد من العلامات الأخرى التي قد تكون أقل وضوحًا.

ووفقًا لـ healthline، إليك 3 علامات خفية قد تشير إلى نقص الحديد

- الشعور بالبرد المستمر

لماذا يحدث ذلك؟ نقص الحديد يقلل من قدرة الدم على حمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، بما في ذلك الأطراف. هذا يمكن أن يجعلك تشعر بالبرد حتى في الأجواء الدافئة.

- الشعر الهش والأظافر الهشة

لماذا يحدث ذلك؟ الحديد ضروري لصحة الشعر والأظافر. نقص الحديد يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر، وتقصفه، وهشاشة الأظافر. قد تلاحظ أيضًا ظهور خطوط بيضاء على أظافرك.

- صعوبة التركيز والاكتئاب

لماذا يحدث ذلك؟ نقص الأكسجين الذي يحمله الدم إلى الدماغ بسبب نقص الحديد يمكن أن يؤثر على وظائف الدماغ، مما يؤدي إلى صعوبة التركيز، والاكتئاب، وزيادة النسيان.