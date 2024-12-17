حالة نادرة.. نجاح زراعة لسان لمريضة تعاني من ورم سرطاني (صور)

هذا ما يحدث للكلي والجسم عند عدم شرب الماء بشكل كافي.. مفاجأة

بحيل ذكية ملكة جمال تخسر 48 كيلوجرام من وزنها- هذا ما فعلته

كتب- أحمد الضبع:

نجح فريق طبي بسوهاج في إجراء عملية معقدة؛ لزراعة لسان لمريضة كانت تعاني من ورم سرطاني في منتصف لسانها.

العملية التي تُعتبر من الحالات النادرة، شملت استئصال الورم السرطاني، وتعويض الجزء المفقود من اللسان بآخر مأخوذ من جسم المريضة نفسها.

نجاح عملية معقدة لزراعة لسان لمريضة سرطان

وقال الدكتور إسلام عامر، أستاذ جراحات الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة بكلية طب سوهاج، وعميد كلية طب الأسنان، والذي أجرى العملية، إنّ هذه الجراحة خطوة متقدمة في مجال الطب الجراحي.

وأضاف "عامر" في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" أنه جرى تشكيل جزء من الأنسجة المأخوذة من جسم المريضة ليتناسب مع حجم وطبيعة اللسان المفقود، ما سمح لها باستعادة قدرتها على الأكل والشرب والتحريك الطبيعي للسان.

المريضة تستعيد قدرتها على الكلام

وفي فيديو نشره الطبيب على موقع "فيسبوك" ظهرت المريضة بعد إجراء الجراحة بحالة جيدة، مؤكدة أنها استعادت قدرتها على الكلام وتناول الطعام مرة أخرى.

وقال الدكتور إسلام عامر في تصريحات لـ"مصراوي" إنّ الجزء المزروع في اللسان يحل مشكلة الكلام وتناول الطعام التي كانت ستعاني منها المريضة، لكنه لا يمكنه استعادة حاسة التذوق، لأن مهما كانت قدرة الطب، فإنه لن يصل إلى دقة الخالق سبحانه وتعالى.

وأضاف "عامر" أنه يعمل على إجراء جراحة أخرى لزراعة لسان كامل لأحد المرضى، مشيرًا إلى أنّ هذه الجراحات تعتبر أملًا جديدًا لمرضى السرطان.